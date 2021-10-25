У Валерия Гаркалина начался сепсис. Как медики сражаются за жизнь 67-летнего актера

Валерий Гаркалин с помощью медиков уже несколько недель борется за свою жизнь. Течение болезни осложняется хроническими заболеваниями у немолодого актера. Как только его состояние ухудшилось и поражение легких выросло, медики ввели пациента в медикаментозную кому, чтобы организму было легче противостоять осложнениям.

Но сдвигов в лучшую сторону не наблюдалось, тогда 37-летнего Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО.

Недавно стало известно, что поражение легких у актера прогрессирует и пневмония захватила более 90% дыхательных органов. Теперь «Комсомольская правда» сообщает, что у Валерия Гаркалина начался сепсис. И медики в борьбе за жизнь пациента проводят переливание крови. Давление артиста также показывает не лучшие значения — 100/60.

Также у актера диагностировали тромбоз — одно из распространенных осложнений на фоне ковида. И Гаркалина опять ввели в медикаментозную кому.

Валерий Гаркалин перенес несколько инфарктов, к тому же он не скрывал тяги к горячительным напиткам, что ослабило его организм.

Отметим, что 25 октября 2021 года коронавирусная статистика вновь обновила рекорд по количеству заразившихся: за сутки заболевание выявили у 37 930 человек, за это время, по официальным данным, скончались 1 069 зараженных.