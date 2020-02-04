passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«У меня рак 4 степени»: звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о возвращении болезни

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Шеннен Доэрти

Фото: Instagram Шеннен Доэрти

48-летняя Шеннен Доэрти призналась, что снова борется с раком.

Американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» и Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», борется с раком молочной железы с марта 2015 года. Болезнь, которую первой обнаружила ее собака, лишила ее надежды родить ребенка. Весной 2017-го Шеннен объявила о ремиссии: химиотерапия, из-за которой актриса лишилась волос, помогла. Но недавно врачи снова поставили ей страшный диагноз.

«Моя болезнь вернулась. Из-за суда, в котором я участвую, это станет известно в ближайшие дни или недели, и будет лучше, если это озвучу я. У меня 4 степень, мой рак вернулся, поэтому я здесь», — сообщила она в эфире утреннего шоу Good Morning America, уточнив: о диагнозе она узнала в начале 2019-го года, но предпочла не озвучивать его тогда.

«Это — горькая пилюля, которую мне придется проглотить. Страх парализует меня, я очень напугана. Но страшнее было рассказать о диагнозе маме и мужу. Моя мама очень сильная и смелая. Курт тоже, но я волнуюсь за него», — призналась Шэннон.

Четыре года назад, когда актрисе сделали одностороннюю мастэктомию, она успокаивала себя: «Это всего лишь грудь. В общей схеме мира это ничто, я готова на все, лишь бы остаться живой и состариться вместе с моим мужем».

Супруг актрисы, фотограф Курт Исваринко, поддерживает ее в борьбе с недугом.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!