«У меня рак 4 степени»: звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о возвращении болезни

Американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» и Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», борется с раком молочной железы с марта 2015 года. Болезнь, которую первой обнаружила ее собака, лишила ее надежды родить ребенка. Весной 2017-го Шеннен объявила о ремиссии: химиотерапия, из-за которой актриса лишилась волос, помогла. Но недавно врачи снова поставили ей страшный диагноз.

«Моя болезнь вернулась. Из-за суда, в котором я участвую, это станет известно в ближайшие дни или недели, и будет лучше, если это озвучу я. У меня 4 степень, мой рак вернулся, поэтому я здесь», — сообщила она в эфире утреннего шоу Good Morning America, уточнив: о диагнозе она узнала в начале 2019-го года, но предпочла не озвучивать его тогда.

«Это — горькая пилюля, которую мне придется проглотить. Страх парализует меня, я очень напугана. Но страшнее было рассказать о диагнозе маме и мужу. Моя мама очень сильная и смелая. Курт тоже, но я волнуюсь за него», — призналась Шэннон.

Четыре года назад, когда актрисе сделали одностороннюю мастэктомию, она успокаивала себя: «Это всего лишь грудь. В общей схеме мира это ничто, я готова на все, лишь бы остаться живой и состариться вместе с моим мужем».

Супруг актрисы, фотограф Курт Исваринко, поддерживает ее в борьбе с недугом.