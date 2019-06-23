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Журналистка Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в изнасиловании

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дональд Трамп

Фото: Ron Sachs / CNP | usage worldwide
Белый дом отреагировал на громкое заявление.

75-летняя колумнистка Элизабет Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования. История журналистки опубликована в новом номере издания New York Magazine. По словам Кэррол, это случилось в 90-е годы, когда Трамп был успешным бизнесменом. Джин встретилась с Дональдом в универмаге Bergdorf Goodman, где он завел ее в примерочную и попытался изнасиловать. Тогда ей удалось отбиться и убежать. История не получила широкую огласку, поскольку у Джин не было доказательств произошедшего — в магазине отсутствовали камеры видеонаблюдения.

Джин Кэррол на обложке New York Magazine

Фото: Instagram New York Magazine

Белый дом отреагировал на заявление Джин Кэррол, отметив, что рассказ журналистки – не более чем попытка самопиара. «Это абсолютно ложная и нереалистичная история, всплывшая спустя столько лет после того, как она якобы произошла, и была сфабрикована исключительно для того, чтобы выставить президента в плохом свете», — говорится в официальном сообщении. Сам 73-летний Дональд Трамп также считает эту историю вымыслом: «Я никогда в жизни не встречал эту особу. Она пытается продать новую книгу, и это указывает на ее мотивацию. Эту книгу надо продавать в отделе художественной литературы», – цитирует политика BBC.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram,Ron Sachs / CNP | usage worldwide, Mike Theiler/Consolidated News Photos/Globallookpress

Видео: YouTube/Ruptly

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