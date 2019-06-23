Журналистка Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в изнасиловании

Белый дом отреагировал на заявление Джин Кэррол, отметив, что рассказ журналистки – не более чем попытка самопиара. «Это абсолютно ложная и нереалистичная история, всплывшая спустя столько лет после того, как она якобы произошла, и была сфабрикована исключительно для того, чтобы выставить президента в плохом свете», — говорится в официальном сообщении. Сам 73-летний Дональд Трамп также считает эту историю вымыслом: «Я никогда в жизни не встречал эту особу. Она пытается продать новую книгу, и это указывает на ее мотивацию. Эту книгу надо продавать в отделе художественной литературы», – цитирует политика BBC.