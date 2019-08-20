Сын 73-летнего Дональда Трампа подарил отцу десятого внука

Эрик Трамп и его супруга Лара снова стали родителями. Об этом сообщил новоиспеченный отец.

Эрик Трамп женился на продюсере Ларе Юнаске в 2014 году после шести лет отношений. Вскоре у них родился первенец. У Трампа есть пятеро внуков от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы и трое от старшей дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера.