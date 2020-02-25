Скандально известная участница «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж. Избранником телезвезды стал бывший бойфренд Алены Водонаевой, 25-летний автогонщик Артем Маркелов.«25.02.2020 🔗», — прокомментировала событие она. Пара уже играла свадьбу прошлой весной в Лас-Вегасе, однако заключенные там союзы не признают официально. О романе Жужи и Маркелова стало известно в 2018 году. Ранее Катя встречалась с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным, Олегом Майами. Ходили слухи, что с ней Влад Соколовский изменял Рите Дакоте. Сообщалось, что с ней встречался потерявший семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом бизнесмен Олег Винник. У Жужи есть 12-летняя дочь Николь от бизнесмена Николая Насонова.О личной жизни Артема, который прославился как экс-бойфренд Алены Водонвевой, известно не так много. Об отце юноши говорили как о российском миллиардере, задержанном за дачу взятки в особо крупном размере. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!