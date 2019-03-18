logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Катя Жужа

Фото: Instagram Кати Жужи
Катя Жужа и ее избранник Артем Маркелов узаконили отношения в Лас-Вегасе.

31-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа и ее избранник, 24-летний автогонщик Артем Маркелов сыграли свадьбу. Тайная церемония прошла в Лас-Вегасе, сообщает портал Starhit со ссылкой на осведомленный источник. На свадьбе присутствовали лишь жених и невеста, которые даже не стали афишировать радостное событие в социальных сетях.

Напомним, о романе Кати Жужи и Артема Маркелова стало известно в 2018 году. Автогонщик — сын российского миллиардера Валерия Маркелова, который в прошлом году был задержан за дачу взятки в особо крупном размере. Известно, что Маркелов-младший встречался с еще одной известной участницей «Дома-2», Аленой Водонаевой. У Жужи есть 11-летняя дочь Николь от бизнесмена Николая Насонова. На телестройке Катя пыталась построить отношения с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным и Олегом Майами. Кроме того, не так давно в Сети появилась информация о том, что Влад Соколовский изменял своей жене Рите Дакоте со скандально известной брюнеткой.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»