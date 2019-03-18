Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Напомним, о романе Кати Жужи и Артема Маркелова стало известно в 2018 году. Автогонщик — сын российского миллиардера Валерия Маркелова, который в прошлом году был задержан за дачу взятки в особо крупном размере. Известно, что Маркелов-младший встречался с еще одной известной участницей «Дома-2», Аленой Водонаевой. У Жужи есть 11-летняя дочь Николь от бизнесмена Николая Насонова. На телестройке Катя пыталась построить отношения с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным и Олегом Майами. Кроме того, не так давно в Сети появилась информация о том, что Влад Соколовский изменял своей жене Рите Дакоте со скандально известной брюнеткой.