Потерявший семью бизнесмен Олег Винник решил жениться на красавице-брюнетке

31 октября 2015 года в авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибла семья бизнесмена Олега Винника — жена Марианна, дочь Александра и сын Дима. Тогда мужчина стал своеобразным символом трагедии, и многие сочувствующие стали следить за его судьбой.

Оправившись от трагедии, Олег завел роман с экс-ведущей шоу «Дом-2» Катей Жужей, а позже — познакомился в Петербурге с красавицей-брюнеткой, оказавшейся гимнасткой из Болгарии по имени Алекс.

В первый день октября мужчина сделал предложение своей избраннице, и она ответила «да».

«Не должны такие девочки быть свободными. Пожалуй лучшее мое решение за последние несколько лет. Люблю тебя мое сокровище! p.s. Такого фильма Алекс не ожидала. Шла на французскую мелодраму, а пришла на русско-болгарский проект», — прокомментировал он.

Свадьбу, на которую будут приглашены самые близкие, будут играть дважды — на родине жениха и на родине невесты. «Дату еще не выбрали. Все серьезно, больше добавить нечего» — уточнил мужчина.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям.