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Влад Соколовский изменил беременной жене с экс-ведущей «Дома-2» Катей Жужей

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я выбрал вместо рекламы.
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Влад Соколовский и Рита Дакота

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О драме в отношениях певца с уже бывшей супругой Ритой Дакотой рассказала подруга последней Айза Анохина.

На днях 27-летний Влад Соколовский столкнулся на Бали с живущей там постоянно певицей и бизнес-леди Айзой Анохиной, и она не смогла сдержать негативных эмоций, которые публично выразила в своем микроблоге. Общаясь с подписчиками в прямом эфире, Айза заявила: «Да я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, я перестала общаться с обоими».

Оказалось, в 2017 году Влад изменил тогда еще жене Рите Дакоте, которая ждала их общую дочку, с бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Катей Жужей. «Я не рассказала беременной Рите, — ответила Айза на вопрос корреспондента портала Super.ru о том, как она узнала о случившемся. — Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении. Я виню себя за это по сей день... Мои друзья отдыхали в том же загородном отеле, что и этот человек, чье имя я не хочу называть, она мне отвратительна. И к ней ночью на несколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили. Единственное, что я хочу сейчас, — это защитить Риту от всей этой лицемерной лжи, которой она окружена».

Сама Дакота не комментирует ситуацию. Напомним, девушка подала на развод в конце лета прошлого года, а затем прямо заявила, что экс-супруг ей неоднократно изменял. Кстати, сейчас она тоже отдыхает на Бали, но не пересекается с Владом.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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