Сын Ефремова дал напутствие отцу и показал доброе фото с ним: «Надеюсь, ты примешь последствия достойно»

В среду, 17 июня, Михаила Ефремова увезли на новый допрос по делу о ДТП с его участием. Незадолго до этого сын артиста обратился к отцу со словами поддержки в своем блоге.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он под доброй семейной фотографией.