Сын Ефремова дал напутствие отцу и показал доброе фото с ним: «Надеюсь, ты примешь последствия достойно»
Фото: Komsomolskaya Pravda/GKomsomolskaya Pravdaloballookpress
В среду, 17 июня, Михаила Ефремова увезли на новый допрос по делу о ДТП с его участием. Незадолго до этого сын артиста обратился к отцу со словами поддержки в своем блоге.
«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он под доброй семейной фотографией.
Напомним, что известному актеру театра и кино Михаилу Ефремову грозит серьезное наказание за смерть человека, произошедшую по его вине. 8 июня, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм.
Михаил Ефремов свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать наказания.
В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Впоследствии также завели уголовное дело по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем, передает РИА «Новости».
Редакция Passion.ru выражает соболезнования пострадавшим и следит за развитием событий.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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