21-летняя Алеся Кафельникова показала лицо нового бойфренда и сообщила дату их свадьбы

Личная жизнь Алеси Кафельниковой снова оказалась в центре внимания светских сплетников. На днях модель опубликовала в блоге фото с незнакомцем, который вместе с домашним питомцем сопровождал ее на борту частного самолета. Почти одновременно с этим она похвасталась роскошным кольцом, которое многие сочли помолвочным.