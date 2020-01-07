21-летняя Алеся Кафельникова показала лицо нового бойфренда и сообщила дату их свадьбы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Алеси Кафельниковой
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова собралась замуж.
Личная жизнь Алеси Кафельниковой снова оказалась в центре внимания светских сплетников. На днях модель опубликовала в блоге фото с незнакомцем, который вместе с домашним питомцем сопровождал ее на борту частного самолета. Почти одновременно с этим она похвасталась роскошным кольцом, которое многие сочли помолвочным.
Лицо бойфренда Алеся показала в сториз блога своей собаки. «Не могу дождаться свадьбы. Сохраните дату: 20 июня», — гласит подпись.
Личность избранника Кафельниковой пока определить не удалось.
Фото и видео: instagram
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