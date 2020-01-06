Непростое украшение? Алесю Кафельникову поздравляют с помолвкой

Напомним, в конце октября 2019 года Алеся Кафельникова намекнула на воссоединение с рэпером Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин — прим.ред.) — пара устроила жаркие объятия и поцелуи во время вечеринки в честь 21-летия модели. «Ты мое солнце, моя луна и все звезды», — писала Кафельникова. Тем не менее внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что компанию в джете Лесе составил другой молодой человек.