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Непростое украшение? Алесю Кафельникову поздравляют с помолвкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Модель продемонстрировала роскошное кольцо.

21-летнюю Алесю Кафельникову поздравляют с помолвкой. Поводом к этому стало роскошное кольцо на безымянном пальце правой руки, которое модель «засветила» в свежих Instagram Stories с борта частного самолета.

«Обручальное кольцо», «Вы выходите замуж? Очень красивое кольцо!!!» — задают вопросы фолловеры. «Да да да», — ответила Кафельникова.

Стоит отметить, что позднее Алеся опубликовала в блоге фото, на котором кольцо переместилось уже на средний палец.

Фото: Фото из Instagram Stories Леси Кафельниковой

Напомним, в конце октября 2019 года Алеся Кафельникова намекнула на воссоединение с рэпером Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин — прим.ред.) — пара устроила жаркие объятия и поцелуи во время вечеринки в честь 21-летия модели. «Ты мое солнце, моя луна и все звезды», — писала Кафельникова. Тем не менее внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что компанию в джете Лесе составил другой молодой человек.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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