Еще одна блондинка: стало известно имя соведущей Насти Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки»
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
«Раскрываем интригу! Кто же станет соведущим Насти Ивлеевой? У вас было много вариантов, но мы выбрали самый неожиданный. Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто развлекаться на полную, а кто спать на пляже — решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне "Орел и решка"!», — сообщается в официальном Instagram шоу.
Отметим, ранее появились слухи о том, что в проект вернется Регина Тодренко. «Дорогие мои друзья, по статистике, 90 процентов моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в travel-проекте "Орел и решка". Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро», — заинтриговала поклонников телеведущая. О том, что Настя Ивлеева возвращается в популярное тревел-шоу «Орел и решка», начали говорить в июле.
«Я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика "Не хочешь вернуться на решку?", сказала в шутливой форме, что, если пост со мной на аккаунте пятнице собереет полмиллиона (500 тыс.) комментариев с #настюшкуврешку, я пойду на сезон. Кто же знал, что набереет! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя. По сути, ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу», — написала она в своем Instagram.
Напомним, что весной 2017 года Настя Ивлеева стала ведущей телепрограммы «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер». Ее соведущим был украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам Ивлеевой, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.
Фото и видео: Instagram
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