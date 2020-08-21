Еще одна блондинка: стало известно имя соведущей Насти Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки»

«Я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика "Не хочешь вернуться на решку?", сказала в шутливой форме, что, если пост со мной на аккаунте пятнице собереет полмиллиона (500 тыс.) комментариев с #настюшкуврешку, я пойду на сезон. Кто же знал, что набереет! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя. По сути, ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу», — написала она в своем Instagram.

Напомним, что весной 2017 года Настя Ивлеева стала ведущей телепрограммы «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер». Ее соведущим был украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам Ивлеевой, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.