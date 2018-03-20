Как живут и чем занимаются самые яркие ведущие шоу «Орел и решка»

Некоторых, возможно, порой раздражало экспрессивное поведение Жанны Бадоевой, которая радовалась как ребенок, кричала, пищала, танцевала и вообще отвлекала внимание от всего вокруг нее во время своих путешествий. Но многим она как раз и понравилась благодаря своей непосредственности и бьющей через край энергии. Когда Жанна неожиданно покинула «Орел и решку», то заявила, что больше не готова участвовать в проекте с былой страстью, а значит пора двигаться дальше. Теперь Бадоева ведет шоу «Битва салонов» и #ЖАННАПОЖЕНИ, а также занимается выпуском яркой и необычной, как и она сама, обуви под собственным именем.

Жанна Бадоева растит десятилетнюю дочь Лолиту от бывшего мужа и коллеги, режиссера Алана Бадоева. Семнадцатилетний сын экс-супругов Борис (от первого брака телеведущей) живет в Париже, где учится режиссуре. Сама Жанна переехала в Италию к новому супругу, итальянцу Василию Мельничину, работающему в сфере моды. По словам Бадоевой, они с нынешним, спокойным и не слишком эмоциональным супругом прекрасно дополняют друг друга.

Алан Бадоев