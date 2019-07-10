Тодоренко, Ушакова, Кудрявцева и другие самые красивые и эффектные российские телеведущие

Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз в середине апреля. «Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала ведущая Первого канала под нежной фотографией с младенцем в Instagram.

В интервью Passion.ru Анастасия заявила, что, возможно, родит еще детей, а вот домохозяйкой становиться не собирается: «С моим складом характера я не смогу сидеть дома и заниматься только воспитанием детей. Мне нужно что-то делать. Без работы не смогу. Вот даже сейчас готовлюсь к съемке видео блога для будущих мам. Возможно, как раз это позволит мне совмещать воспитание детей и работу. Потому что снимать решили не выходя из дома. Но «правильной» домохозяйкой я точно никогда не буду. Халат, фартук, борщи, бигуди – это не для меня. Мне важно успевать все совмещать, и пусть дети растут с осознанием того факта, что можно и в семье, и на работе быть успешными».

Алла Михеева