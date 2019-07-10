Тодоренко, Ушакова, Кудрявцева и другие самые красивые и эффектные российские телеведущие

Регина Тодоренко
Фото: Getty
Регина Тодоренко покорила зрителей в образе бесстрашной и непосредственной красотки-путешественницы в трэвел-шоу «Орел и решка». Сейчас Тодоренко ведет собственное шоу в Youtube «Пятница с Региной», в котором берет интервью у знаменитостей прямо у себя дома. Дело в том, что недавно она впервые стала мамой, а ее супруг, певец Влад Топалов был против того, чтобы она много времени проводила отдельно от сына или брала его с собой на съемки. В итоге у Регины получился очень интересный проект, в котором гости раскрываются с новой и неизвестной для многих стороны, оказываясь у нее дома в непринужденной обстановке.
Ольга Ушакова
Фото: Instagram
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова помогает проснуться пораньше миллионам мужчин в России. Кто не захочет посмотреть с утра на такую красотку? А своих многочисленных подписчиков в Instagram Ольга регулярно балует снимками в бикини, демонстрируя прекрасную физическую форму.
Татьяна Геворкян
Фото: Instagram
Дебют Татьяны Геворкян состоялся на канале BIZ-TV, в конце 90-х она вела передачи «Гид по стилю» и «Стилиссимо». Потом были такие разные каналы MTV и «Культура». И да, Татьяна встречалась со звездой телеэфира Иваном Ургантон, с которым они едва не поженились.
Мария Горбань
Фото: Instagram
Сексуальная блондинка Мария Горбань известна по таким телепередачам как «90×60×90» на телеканале «Россия-2», «Орел и решка» на канале «Пятница!». и #ЯЖеМать на «Супер». На участие в последней Машу вдохновило рождение дочери Стефании, которой в сентябре исполнится пять лет.
Анна Кастерова
Фото: Instagram
Свою телевизионную карьеру Анна Кастерова начала в 22 года в качестве редактора передачи на канале ТНТ «Москва: Инструкция по применению». Благодаря работе на телеканале «Россия-2» Анна стала известной: ей удалось стать одной из лидеров по запросам в поисковых системах рунета среди телеведущих и получить звание «секс-символа телеканала Россия-2». Анна вышла замуж за хоккеиста Евгения Маклина, от которого родила сына Никиту.
Анастасия Трегубова
Фото: Instagram
Телеведущая Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз в середине апреля. «Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала ведущая Первого канала под нежной фотографией с младенцем в Instagram.
В интервью Passion.ru Анастасия заявила, что, возможно, родит еще детей, а вот домохозяйкой становиться не собирается: «С моим складом характера я не смогу сидеть дома и заниматься только воспитанием детей. Мне нужно что-то делать. Без работы не смогу. Вот даже сейчас готовлюсь к съемке видео блога для будущих мам. Возможно, как раз это позволит мне совмещать воспитание детей и работу. Потому что снимать решили не выходя из дома. Но «правильной» домохозяйкой я точно никогда не буду. Халат, фартук, борщи, бигуди – это не для меня. Мне важно успевать все совмещать, и пусть дети растут с осознанием того факта, что можно и в семье, и на работе быть успешными».
Алла Михеева
Фото: Eastnews
Алла Михеева широкую известность получила в 2012 году, когда стала представлять в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале рубрику «Острый репортаж». У Аллы прекрасно получается изображать глуповатую блондинку, брать интервью у самых разных людей и подыгрывать популярным телевеущим Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву.
Елена Летучая
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Летучая прославилась в качестве уверенной себе, прекрасной, красивой и дерзкой, знающей закон и умеющей дать отпор кому угодной ведущей шоу «Ревизорро». После свадьбы Лена решила поберечь себя и прекратить бороться с недобросовестными работниками сервиса услуг, но поклонники ждут ее возвращения.
Марина Ким
Фото: Instagram
Марина Ким известна по передачам «Вести», «Доброе утро», она участвовала в шоу «Танцы со звездами». Марину считают одной из самых сексуальных ведущих российского телевидения.
Ольга Орлова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Некоторые осуждают Орлову за такое решение, а другие уверены, что она может украсить любой проект.
Ксения Бородина
Фото: Instagram
Давняя ведущая ралити «Дом-2» Ксения Бородина, определенно, хорошеет с годами. Критики и поклонники могут спорить сколько угодно, но Ксения с возрастом явно становится только краше.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева умело, тонко и без лишнего напряжения узнает самые важные секреты звезд в передаче «Секрет на миллион». Пока одни критикуют ее внешность и манеру поведения в эфире, другие ею восхищаются. Мы считаем, что Лера нашла свою роль в телеэфире и выполняет ее прекрасно.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Барановская стала медийной личностью и популярной телеведущей после расставания с гражданским супругом, футболистом Андреем Аршавиным. Главными проектами Юлии были «Мужское/Женское» и «Модный приговор» на Первом канале.
Екатерина Стриженова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Екатерина Стриженова вот уже пять лет ведет ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, в котором обсуждают самые острые общественно-политические проблемы. Екатерина не скрывает свои эмоции, когда ее что-то особенно задевает, и буквально вступает в бой с оппонентами.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, starface, globallookpress, eastnews, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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