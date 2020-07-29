Настя Ивлеева возвращается в популярное тревел-шоу «Орел и решка»?

По сути, ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии с Опасностью! Ок, я слово держу! Только теперь надо разговаривать с @kartozz и @synelnykova ‼️(сори ребят, ну кто знал)! Дорогие мои, спасибо за это! Для меня это многое значит. Я счастлива, что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу! Ещее больше убогого английского и новых песен! Ждеем реакции руководства Шоу, во делааааааа #ивлеева #орелирешка», — написала Настя Ивлеева в своем Instagram.