Настя Ивлеева возвращается в популярное тревел-шоу «Орел и решка»?
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
«Ребята, это полный амасеведж!!!! Вы просто самые настоящие бандюганы! Мы ворвались сегодня на аккаунт @fridaytv и взбодрили его тааааак, что походу вернули меня на Решку!!! Кто не в курсе, я ради прикола, отвечая на вопрос подписчика «не хочешь вернуться на решку», сказала в шутливой форме, что, если пост со мной на аккаунте пятнице собереет полмиллиона (500 тыс.) комментариев с #настюшкуврешку, я пойду на сезон. Кто же знал, что набереет! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя.
По сути, ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии с Опасностью! Ок, я слово держу! Только теперь надо разговаривать с @kartozz и @synelnykova ‼️(сори ребят, ну кто знал)! Дорогие мои, спасибо за это! Для меня это многое значит. Я счастлива, что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу! Ещее больше убогого английского и новых песен! Ждеем реакции руководства Шоу, во делааааааа #ивлеева #орелирешка», — написала Настя Ивлеева в своем Instagram.
Напомним, что весной 2017 года Настя Ивлеева стала ведущей телепрограммы «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер». Ее соведущим был украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам Ивлеевой, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение. Сейчас у Насти есть YouTube-канал, на котором в основном выходят влоги и шоу AGENTSHOW. Надавно состоялась премьера ее нового шоу «Звезды.Бабки.Ставки». Вдохновившись успехом своего прямого эфира, в ходе которого рэпер Тимати проколол себе губу булавкой, ведущая решила поставить этот формат на поток — и пригласила в гости Николая Баскова.
Фото: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!