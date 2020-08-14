Стало известно, чем владеет и сколько зарабатывает Владимир Путин

Каждый год на сайте Кремля публикуются сведения об имущественном положении и доходах Президента России. В пятницу, 14 августа, там появилась декларация за 2019 год. Так, за отчетный период Владимир Путин заработал 9 миллионов 726 тысяч 595 рублей, это немногим более 810 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в 2018 году президент страны получил 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля (по 720 тысяч рублей в месяц), в 2016 году 8 миллионов 858 тысяч 432 рубля (по 740 тысяч рублей в месяц), а вот 2017 год оказался нерепрезентативным с точки зрения роста доходов - общая сумма поступлений на счет Владимира Владимировича составила 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей и включала в себя вырученные с продажи земельного участка площадью 1500 квадратных метров средства.

В декларации Владимира Путина также указаны две квартиры на территории РФ - площадью в 77 квадратных метров в собственности и 157 квадратных метров в пользовании. В 18-метровом гараже президента стоят две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник малого класса «Нива» и прицеп автомобильный «Скиф».

Ранее президент упоминал, что не знает точную сумму своей заработной платы, а полученные средства не пересчитывает. Согласно логике правителя, для того, чтобы считаться средним классом, россиянам достаточно зарабатывать по 17 тысяч рублей в месяц и более. На пенсию, согласно новым нормативам, граждане могут уходить в возрасте 60 (женщины) и 65 лет (мужчины). В будущее президент смотрит оптимистично: «Жить стало труднее и это действительно так. За несколько лет мы столкнулись с некоторыми шоками. Была сложная ситуация на мировом рынке в отношении нефти, металлов, удобрений. Самое большое падение доходов зафиксировали в 2016 году. Но ситуация постепенно выправляется».