«Жить стало тяжелее, это так»: Владимир Путин объяснил падение доходов россиян и затронул другие важные вопросы

В четверг, 20 июня, в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин вышел в прямой эфир, чтобы ответить на самые животрепещущие вопросы россиян. За несколько дней в адрес главы государства поступило более миллиона вопросов. Граждан интересовали вопросы роста зарплат, экономическая ситуация в стране, вопросы медицины и здравоохранения и многие-многие другие.

В начале прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о падении реальных доходах россиян и том, когда будет расти заработная плата. Президент объяснил падение доходов россиян. По его словам, в течение нескольких лет наблюдается падение уровня реальных доходов граждан.

«Жить стало труднее и это действительно так. За несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками, — отметил президент. — Была сложная ситуация на мировом рынке в отношении нефти, металлов, удобрений. Самое большое падение доходов зафиксировали в 2016 году. Но ситуация постепенно выправляется».

Президент также отметил, что россияне продолжают все больше брать кредиты под высокий процент. И это тоже сказывается на семейных финансах. «Граждане берут кредиты, платят, уходят в минус», — отметил Владимир Путин. Глава государства призвал Центробанк России обратить внимание на риски при кредитовании населения.

Владимир Путин обратил внимание, что средняя зарплата в России составляет 44 – 45 тысяч рублей. При этом он оговорился, что уровень оплаты труда разнится по регионам и по отраслям. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 000 рублей», — уточнил президент.

На вопрос, когда чиновники будут получать столько же, как и рядовые рабочие Путин ответил: «Если мы снизим зарплату топ-менеджеров до минимума, то не сможем находить квалифицированные кадры, это скажется на производительности предприятий и экономике в целом. Лучше поднимать зарплату обычным рабочим».

На прямой линии затронули тему о смягчении наказаний по статьям, связанным с наркотиками. Президент высказался против смягчения антинаркотического законодательства после дела Голунова. «Угроза для общества и государства слишком велика. Поэтому либерализовать эту сферу нельзя», — сказал Путин. В то же время президент признал, что в стране за нарушение в сфере оборота наркотиков много обвинительных приговоров — 26% от всего «тюремного населения».

Глава государства упомянул дело Ивана Голунова и выразил надежду, что будут все следственные действия проведут и найдут «всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию». Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист связал дело со своими громкими расследованиями и сразу заявил, что наркотики ему подбросили. На защиту Ивана встали коллеги и общественность. Через пять дней дело прекратили в связи с недоказанностью вины.

На прямую линию с президентом по видеосвязи позвонила мама 10-месячного малыша. Женщина спросила главу государства, будут ли пересматривать размер пособий для женщин, находящихся в декрете. «До полутора лет платят нормально. После – 50 рублей. Вы же знаете, что мамы считают эту выплату насмешкой. Пожалуйста, продлите выплату пособий до трех лет», — обратилась с просьбой россиянка.

Глава государства отметил, что он рассматривал этот вопрос и «почти принял решение о его принятии». «Мы решим, как поддержать родителей. Возможно, будем продолжать платить мамам в декрете до трехлетнего возраста ребенка. Но выплаты будут зависеть от доходов семьи. Нам предстоит определить сумму, от которой стоит отталкиваться», - ответил Владимир Путин.

Затронули вопрос и об упрощенной процедуре предоставления гражданства жителям Луганской и Донецкой республик. На прямой линии заявили, что процедуру получения российского гражданства беженцами с Украины могут пересмотреть. Сейчас для этого нужно предоставлять документы, которые можно получить только в Украине. Владимир Путин напомнил, что есть нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство России. «Уже знаю, что есть и проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют предоставления каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг, - сказал президент. - Я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить».

В конце прямой линии Владимиру Путину задали вопрос: «Было ли вам когда-то стыдно за вашу работу». Президент ответил, что особенно хорошо помнит один случай: «Однажды во время поездки по стране ко мне подошла пожилая женщина и упала в ноги, протянув записку. Я пообещал, что позже обязательно ее прочту. Передал записку своим помощникам, а они ее потеряли. Наверняка, там была просьба защитить сына, который сидит в тюрьме, или что-то подобное. Содержание не важно. Неприятен сам факт, что письмо потеряли».

Владимир Путин также ответил на вопросы, связанные с ипотекой, здравоохранением и доступности медицинских услуг. Пообщался с гражданами РФ, которые в XXI веке живут без воды и других удобств. С Дальнего Востока в эфир вывели репортаж, в котором президенту показали процесс подготовки к «переселению» косаток, которых незаконно выловили для перепродажи. Вскоре животных, которые провели в неволе почти год, выпустят на свободу.

Прямая линия с главой государства продолжалась больше четырех часов.