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Путин назвал россиян с зарплатой больше 17 тысяч рублей представителями среднего класса

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин ответил на очередные вопросы для интервью ТАСС. На этот раз политик объяснил, каких россиян можно назвать представителями среднего класса.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше», — заявил президент.

Напомним, что ранее Владимир Путин поддержал идею обнулить свой срок, отметив, что «сильная президентская вертикаль для нашей страны необходима». «Предложение снять ограничения для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона, Конституции. Давайте не будем забывать: мы ведь принимает не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки», — заявил он в ходе обсуждения вариантов изменений главного документа страны в части способа формирования высшего института государственной власти.

Фото: Первый канал, globallookpress

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