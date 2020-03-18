Путин назвал россиян с зарплатой больше 17 тысяч рублей представителями среднего класса

Напомним, что ранее Владимир Путин поддержал идею обнулить свой срок, отметив, что «сильная президентская вертикаль для нашей страны необходима». «Предложение снять ограничения для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона, Конституции. Давайте не будем забывать: мы ведь принимает не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки», — заявил он в ходе обсуждения вариантов изменений главного документа страны в части способа формирования высшего института государственной власти.