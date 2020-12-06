Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с 39-летней гражданской женой

Сосо Павлиашвили, который старше жены на 17 лет, признавался, что все время, пока они вместе, восторгается красотой гражданской супруги. У пары растут две дочери, но певец не спешит вести любимую женщину в загс даже после 20 лет совместной жизни. При этом Сосо отмечает, что делал Ирине предложение, но до регистрации брака дело так и не дошло.

К слову, недавно мы писали, как молодая жена Сосо Павлиашвили в белом бикини показала идеальную фигуру. 39-летняя жена Сосо Павлиашвили порадовала подписчиков красивыми снимками, сделанными на борту яхты. На них Ирина позирует в белом купальнике и в длинном легком халате.