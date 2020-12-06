Сосо Павлиашвили тайно обвенчался с 39-летней гражданской женой
Фото: @ira_patlakh_pavliashvili / Instagram
Как сообщает издание StarHit, 56-летний артист тайно обвенчался с 39-летней гражданской женой после 20 лет отношений. Ирина Патлах и Сосо Павлиашвили — одна из самых стабильных и ярких пар российского шоу-бизнеса. Он называет ее «волчицей», она его — «солнцем». С каждой новой фотографией пара получает массу новых комплиментов. Пара начала встречаться в 90-е годы, когда у певца был непростой период в жизни и у него были осложнения со здоровьем. Сосо попал в аварию, от которой мучился приступами эпилепсии, которые скрывал от широкой публики. Ирина вместе с гражданским супругом прошла через все трудности и вернула ему счастья в жизни. В начале отношений родители Ирины были против отношений между ними, но спустя время ситуация изменилась.
Как рассказал артист изданию: «До сих пор не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы». Недавно церемония венчания все-таки состоялась. На торжестве присутствовали только близкие пары — семья и дети: сын Леван от первого брака и дочери Лиза и Сандра, которых родила певцу новая возлюбленная.
Фото: @ira_patlakh_pavliashvili / Instagram
Сосо Павлиашвили, который старше жены на 17 лет, признавался, что все время, пока они вместе, восторгается красотой гражданской супруги. У пары растут две дочери, но певец не спешит вести любимую женщину в загс даже после 20 лет совместной жизни. При этом Сосо отмечает, что делал Ирине предложение, но до регистрации брака дело так и не дошло.
К слову, недавно мы писали, как молодая жена Сосо Павлиашвили в белом бикини показала идеальную фигуру. 39-летняя жена Сосо Павлиашвили порадовала подписчиков красивыми снимками, сделанными на борту яхты. На них Ирина позирует в белом купальнике и в длинном легком халате.
Фото: @ira_patlakh_pavliashvili / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!