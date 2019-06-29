«Моя Ирочка выглядит как 18-летняя девочка»: Сосо Павлиашвили рассказал о любви к гражданской жене и нежелании идти в ЗАГС

В эту субботу, 29 июня, Сосо Павлиашвили отмечает 55-летие. В беседе с корреспондентом «КП» мужчина признался, что чувствует себя на 35 лет, а гражданскую супругу и мать своих детей видит и вовсе юной девушкой.
«Моя Ирочка выглядит как 18-летняя девочка. А знаете, в чем секрет? Если человек себя уважает, он себя никогда не запустит. Нельзя отставать от жизни, иначе кому ты будешь нужен? Все, к чему прикасается Ира, становится прекрасным. В нашем загородном доме она полноправная хозяйка, цветы разводит в саду, следит за порядком. Я ничего не делаю, только семью обеспечиваю. А какие стихи она пишет, правда, редко... Что и говорить, я счастливый человек», — признается артист.
В молодости Павлиашвили знавал много дам: «Знали бы вы, какой я был донжуан… Такое даже за несколько поколений не повторить <...> Я женщин никогда не обманывал, ничего не обещал. <...> До встречи с Ириной у меня была совсем другая жизнь. Боль, страдания, потери, немыслимые преграды. Встретил ее, и все изменилось», — вспоминает Сосо.
Горячий грузин делал своей возлюбленной и матери своих детей предложение и не раз, но до свадьбы дело так и не дошло. «Ира не рвется в ЗАГС, ей и так хорошо. Но обвенчаться надо обязательно, и как нибудь мы это сделаем. Ира — божий дар, главный после моих родителей. Эти 20 с лишним лет пролетели как секунда. У нас до сих пор любовь и страсть», — откровенничает мужчина.
«Хочу построить церковь, музыку дальше писать, детей своих поставить на ноги», — поделился артист планами на будущее.
Старшей дочери артиста Лизе скоро исполнится 15 лет, младшей Сандре — уже 11. У девочек есть старший брат Леван, ему 32 года.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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