Красавица-жена поздравила Сосо Павлиашвили с днем рождения и показала нежные фотографии с ним: «Ты мое солнце»

Ирина Патлах и Сосо Павлиашвили — одна из самых стабильных и ярких пар российского шоу-бизнеса. Он называет ее «волчицей», она его — «солнцем». С каждой новой фотографией пара получает массу новых комплиментов. Новой порцией красивых кадров супруга музыканта поделилась в блоге в честь дня его рождения.

«С Днем рождения, любимый! Ты мое солнце... каждый день, независимо от погоды за окном! Спасибо за каждый лучик счастья, которым ты согреваешь меня и всех нас! Пусть исполнятся все твои мечты! Пусть твои родители и все, кого ты любишь будут здоровы и живут долго-долго, делая тебя еще сильнее своими молитвами. Вдохновения тебе бесконечного! Люблю-не могу», — написала она.