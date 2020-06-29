Красавица-жена поздравила Сосо Павлиашвили с днем рождения и показала нежные фотографии с ним: «Ты мое солнце»
Фото: Instagram Ирины Патлах
Ирина Патлах и Сосо Павлиашвили — одна из самых стабильных и ярких пар российского шоу-бизнеса. Он называет ее «волчицей», она его — «солнцем». С каждой новой фотографией пара получает массу новых комплиментов. Новой порцией красивых кадров супруга музыканта поделилась в блоге в честь дня его рождения.
«С Днем рождения, любимый! Ты мое солнце... каждый день, независимо от погоды за окном! Спасибо за каждый лучик счастья, которым ты согреваешь меня и всех нас! Пусть исполнятся все твои мечты! Пусть твои родители и все, кого ты любишь будут здоровы и живут долго-долго, делая тебя еще сильнее своими молитвами. Вдохновения тебе бесконечного! Люблю-не могу», — написала она.
«Какие вы!!! Восхищаюсь вашей прекрасной парой», «Вы, как всегда, прекрасно выглядите вместе», «Бог знает как и когда сводить людей! Здесь он попал в точку», «Самая красивая пара», «Очень красивые! Будьте счастливы», «Пусть все исполнится», «Здоровья и счастья вашей красивой и талантливой семье», — поздравляют поклонники музыканта и его красавицу-жену.
Ирина Патлах моложе Сосо Павлиашвили на 17 лет. Все время, пока они вместе, муж не устает восторгаться красотой своей гражданской супруги. Несмотря на то, что у пары растут две дочери, певец не спешит вести любимую женщину в загс даже после 20 лет совместной жизни. Сосо отмечает, что делал Ирине предложение, но до регистрации брака дело так и не дошло.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@ira_patlakh_pavliashvili/@soso_pavliashvili_official
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!