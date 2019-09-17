«Потрясающая красотка»: молодая жена Сосо Павлиашвили в белом бикини показала идеальную фигуру

«Красоточка!!!», - первой сделала комплимент Юлия Ковальчук.

«Очень красивая фигура! Без работы над ней не обошлось!», «Вы очень красивая», «Тело – огонь», «Увау ! Потрясающая красотка !», - похвалили Ирину Патлах многочисленные подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Сосо Павлиашвили, который старше жены на 17 лет, признавался, что все время, пока они вместе, восторгается красотой гражданской супруги. У пары растут две дочери, но певец не спешит вести любимую женщину в загс даже после 20 лет совместной жизни. При этом Сосо отмечает, что делал Ирине предложение, но до регистрации брака дело так и не дошло.