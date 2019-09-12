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Соседи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее госпитализации

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Завортнюк

Фото: Instagram

Жители элитного поселка отметили, что актриса внешне изменилась.

Информация о том, что у звезды «Моей прекрасной няни» - 48-летней Анастасии Заворотнюк проблемы со здоровьем, появилась несколько недель назад. Поклонники переживают за здоровье своей любимицы, а сама актриса и ее представители хранят молчание.

Анастасия давно не появляется на публике и слухи растут как снежный ком. К тому же актриса не публикует новые фотографии в социальных сетях, на ее странице появляются лишь архивные снимки. И то ее поклонники не верят, что публикации Заворотнюк делает сама.

Анастасия Заворотнюк живет с семьей в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Продавцы магазинов, расположенных поблизости, рассказали «Комсомольской правде», что раньше Анастасия сама приходила за покупками, а теперь видят только ее маму Валентину Борисовну.

В местной церкви прихожане отметили, что Заворотнюк не видели, а мам заходит иногда. «Люди они хорошие, но видно, что закрытые», - рассказывают жители ближайшей деревни.

Местная жительница поделилась с корреспондентом издания, что семье актрисы сейчас ни до чего. «Она болеет. Сейчас, кажется, положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела», - рассказывает женщина. - Но потом вижу, что ее мама Валя плачет постоянно. У Насти, слышала, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела…».

Собеседница издания признается, что сразу не признала известную актрису: «Она всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась».

Младшую дочь Милу актриса родила меньше года назад

Директор актрисы Станислав Христов на запрос журналистов ответил, что состояние здоровья Заворотнюк не комментирует. «Она обещала дать интервью в сентябре, выбираем между каналами - «Россия» и НТВ. Но пока Анастасия не может. Единственное, о чем она меня попросила — не устраивать из этого аукцион. Продавать интервью Анастасии мы точно не будем», - отметил Христов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Телеканал 360

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