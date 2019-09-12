Соседи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее госпитализации

Анастасия Заворотнюк живет с семьей в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Продавцы магазинов, расположенных поблизости, рассказали «Комсомольской правде», что раньше Анастасия сама приходила за покупками, а теперь видят только ее маму Валентину Борисовну.

В местной церкви прихожане отметили, что Заворотнюк не видели, а мам заходит иногда. «Люди они хорошие, но видно, что закрытые», - рассказывают жители ближайшей деревни.

Местная жительница поделилась с корреспондентом издания, что семье актрисы сейчас ни до чего. «Она болеет. Сейчас, кажется, положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела», - рассказывает женщина. - Но потом вижу, что ее мама Валя плачет постоянно. У Насти, слышала, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела…».

Собеседница издания признается, что сразу не признала известную актрису: «Она всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась».