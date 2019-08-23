Концертный директор 48-летней Анастасии Заворотнюк рассказал о ее здоровье

Долгое молчание в Сети и отмена спектаклей спровоцировали слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Представители звезды не подтверждают эту информацию.

«С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — цитирует слова концертного директора артистки Стаса Христова агентство «РИА Новости» со ссылкой на канал РЕН-ТВ.