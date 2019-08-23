Концертный директор 48-летней Анастасии Заворотнюк рассказал о ее здоровье

Долгое молчание в Сети и отмена спектаклей спровоцировали слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Представители звезды не подтверждают эту информацию.
«С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — цитирует слова концертного директора артистки Стаса Христова агентство «РИА Новости» со ссылкой на канал РЕН-ТВ.
Основанием для догадок стал некий шрам, похожий на тот, что делают врачи при биопсии загрудинных узлов при подозрении на наличие лимфосаркомы или лимфогрануломатоза. Журналисты, заметившие его, провели параллель с историей Жанны Фриске: осенью 2018 года Анастасия Заворотнюк тоже стала мамой, у них с фигуристом Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Поговаривают, что звезда, желая обзавестись общим ребенком с возлюбленным, решилась на ЭКО.
У Анастасии также есть взрослые дочь Анна и сын Майкл.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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