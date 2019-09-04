Хриплый голос и отмена спектаклей: Анастасия Заворотнюк отказалась комментировать слухи об онкологии

Слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией, ходят не первую неделю. Концертный директор актрисы Стас Христов опроверг эту информацию, но все, что происходит, заставило журналистов не поверить ему.
Сама Анастасия во время короткой беседы с репортером КП сообщила, что пока не планирует участвовать в светских мероприятиях, но вопросы о здоровье оставила без ответа. Голос, как отмечает издание, «звучал хрипло, как у очень больного человека».
Passion.ru желает здоровья любимой актрисе!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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