Хриплый голос и отмена спектаклей: Анастасия Заворотнюк отказалась комментировать слухи об онкологии

Слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией, ходят не первую неделю. Концертный директор актрисы Стас Христов опроверг эту информацию, но все, что происходит, заставило журналистов не поверить ему.

Сама Анастасия во время короткой беседы с репортером КП сообщила, что пока не планирует участвовать в светских мероприятиях, но вопросы о здоровье оставила без ответа. Голос, как отмечает издание, «звучал хрипло, как у очень больного человека».

Passion.ru желает здоровья любимой актрисе!