Долгое молчание в Сети и отмена спектаклей: 48-летняя Анастасия Заворотнюк скрывает онкологическое заболевание?

Недавние события, связанные с жизнью 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, спровоцировали слухи о тяжелой болезни, с которой она вынуждена бороться. В прессе судачат: у недавно ставшей мамой звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружен рак. На эту мысль журналистов натолкнуло наличие шрама, похожего на тот, что делают врачи при биопсии загрудинных узлов, которую делают тем, у кого подозревают наличие лимфосаркомы или лимфогрануломатоза.

Сама Анастасия не комментирует слухи и не появляется на светских мероприятиях. Ее страница в Instagram не обновляется, спектакли отменены. Однако, ознакомившись со статьей в издании «Тайны звезд», агент звезды поспешил успокоить поклонников: «Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — цитирует «СтарХит».

Напомним, что осенью 2018 года актриса стала многодетной мамой: у них с фигуристм Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Поговаривают, что звезда, желая обзавестись общим ребенком с возлюбленным, решилась на ЭКО. У нее также есть взрослые дочь Анна и сын Майкл.