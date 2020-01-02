«Скоро»: экс-жена рыжего «иванушки» ждет третьего ребенка от молодого мужа
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Фото: Instagram
Несколько дней назад бывшая жена рыжего «иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова — Марина — вышла замуж за нового возлюбленного. Марина и хоккеист Андрей Зубков расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга.
А сегодня супруги объявили, что в их семье скоро произойдет пополнение. И судя по фотографиям счастливое событие произойдет совсем скоро — живот у Марины уже большой.
«Благословлены», — подписала красивое студийное фото с супругом Марина Зубкова. «Скоро», — сообщил в Instagram молодой муж, поставив хэштег #семьяпревышевсего.
«Счастье оно такое», «Поздравляем!», «Какие вы классные», «Счастья вашей семье», — написали в комментариях поклонники пары.
О том, что Марина ушла от рыжего «иванушки» стало известно весной 2019 года. Григорьев-Аполлонов долго отрицал этот факт. Но после все стало ясно: Марина опубликовала в социальной сети фото с новым возлюбленным. На развод она подала в сентябре, месяц назад получила предложение руки и сердца, а в конце декабря уже вышла замуж.
От брака с Андреем Григорьевым-Аполлоновым у Марины есть два сына — 13-летний Иван и 11-летний Артем.
Фото и видео: Instagram
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