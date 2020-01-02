«Скоро»: экс-жена рыжего «иванушки» ждет третьего ребенка от молодого мужа

Несколько дней назад бывшая жена рыжего «иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова — Марина — вышла замуж за нового возлюбленного. Марина и хоккеист Андрей Зубков расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга.

А сегодня супруги объявили, что в их семье скоро произойдет пополнение. И судя по фотографиям счастливое событие произойдет совсем скоро — живот у Марины уже большой.