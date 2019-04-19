«Не верьте»: Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал слухи об уходе жены

В середине апреля жену солиста группы «Иванушки International» Марину заметили на хоккейном матче ЦСКА — «Авангард». За игрой она наблюдала с сыновьями Иваном и Артемием и 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Источники, близкие к чете Григорьевых-Апполоновых, утверждали, что Андрей и Марина уже полгода живут в разных домах.

Вскоре и самого якобы брошенного мужа заподозрили в увлечении девушками легкого поведения, сообщает «СтарХит». С ними он, якобы, общался во время гастролей.