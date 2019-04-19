logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Не верьте»: Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал слухи об уходе жены

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Андрей Григорьев-Апполонов в Стамбуле

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
На неделе усиленно обсуждали новость о том, что супруга рыжего Иванушки бросила его.

В середине апреля жену солиста группы «Иванушки International» Марину заметили на хоккейном матче ЦСКА — «Авангард». За игрой она наблюдала с сыновьями Иваном и Артемием и 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Источники, близкие к чете Григорьевых-Апполоновых, утверждали, что Андрей и Марина уже полгода живут в разных домах.

Вскоре и самого якобы брошенного мужа заподозрили в увлечении девушками легкого поведения, сообщает «СтарХит». С ними он, якобы, общался во время гастролей.

«В Казани я видела, как он в клубе тусил с девушками. Они откровенно танцевали. Девушки были совершенно развязные», - рассказала изданию жительница Казани Вероника.

Во время разговора с журналистами Григорьев-Апполонов возмутился этим бредом. «Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее — тоже знаю», - рассказал рыжий Иванушка.

Он также пояснил, что на матче Марина была с детьми и подругами, а ему непонятно, почему все сделали вывод, что они расстались: «Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей я никому не отдам!». Перед Новым годом Андрею уже приходилось опровергать слухи, что в семье не все гладко. После семья в полном составе приняла участие в программе «Пока все дома».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами