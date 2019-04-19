«Не верьте»: Григорьев-Апполонов впервые прокомментировал слухи об уходе жены

В середине апреля жену солиста группы «Иванушки International» Марину заметили на хоккейном матче ЦСКА — «Авангард». За игрой она наблюдала с сыновьями Иваном и Артемием и 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Источники, близкие к чете Григорьевых-Апполоновых, утверждали, что Андрей и Марина уже полгода живут в разных домах.
Вскоре и самого якобы брошенного мужа заподозрили в увлечении девушками легкого поведения, сообщает «СтарХит». С ними он, якобы, общался во время гастролей.
«В Казани я видела, как он в клубе тусил с девушками. Они откровенно танцевали. Девушки были совершенно развязные», - рассказала изданию жительница Казани Вероника.
Во время разговора с журналистами Григорьев-Апполонов возмутился этим бредом. «Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее — тоже знаю», - рассказал рыжий Иванушка.
Он также пояснил, что на матче Марина была с детьми и подругами, а ему непонятно, почему все сделали вывод, что они расстались: «Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей я никому не отдам!». Перед Новым годом Андрею уже приходилось опровергать слухи, что в семье не все гладко. После семья в полном составе приняла участие в программе «Пока все дома».
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram