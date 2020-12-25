Скандальный боец Конор Макгрегор станет отцом в третий раз

В авусте стало известно, что боец UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин станут мужем и женой. Избранница скандально известного бойца ММА получила предложение руки и сердца накануне своего 33-летия. «Что за день рождения будет у моей будущей жены!» — гласила подпись под счастливым фото пары в блоге жениха. 32-летний Макгрегор преподнес избраннице роскошное помолвочное кольцо с крупным камнем.

Напомним, роман Конора Макгрегора и Ди Девлин начался в 2008 году. В 2017 году у пары родился первенец, которого назвали в честь отца Конором. В начале января 2019 года боец рассказал о пополнении в семье — его возлюбленная родила дочь Крою.

К слову, недавно стало известно, что скоро в третий раз отцом станет Сергей Шнуров. Ребенка скандально известному артисту родит супруга Ольга Абрамова.