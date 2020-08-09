Звезда ММА Конор Макгрегор сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной после двенадцати лет романа

Многочисленные поклонники спешат поздравить пару с помолвкой: «Отличные новости», «Поздравляем обоих!», «Поздравляем, легенда», «О боже, поздравляю! Счастья вашей семье!», «Невероятные новости!».

Напомним, роман Конора Макгрегора и Ди Девлин начался в 2008 году. В 2017 году у пары родился первенец, которого назвали в честь отца Конором. В начале января 2019 года боец рассказал о пополнении в семье — его возлюбленная родила дочь Крою.

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