Звезда ММА Конор Макгрегор сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной после двенадцати лет романа
Фото: Instagram/@deedevlin1
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин станут мужем и женой! Избранница скандально известного бойца ММА получила предложение руки и сердца накануне своего 33-летия. «Что за день рождения будет у моей будущей жены!» — гласит подпись под счастливым фото пары в блоге жениха. 32-летний Макгрегор преподнес избраннице роскошное помолвочное кольцо с крупным камнем.
Многочисленные поклонники спешат поздравить пару с помолвкой: «Отличные новости», «Поздравляем обоих!», «Поздравляем, легенда», «О боже, поздравляю! Счастья вашей семье!», «Невероятные новости!».
Напомним, роман Конора Макгрегора и Ди Девлин начался в 2008 году. В 2017 году у пары родился первенец, которого назвали в честь отца Конором. В начале января 2019 года боец рассказал о пополнении в семье — его возлюбленная родила дочь Крою.
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Фото: Instagram/@thenotoriusmma, @deedevlin1, Global Look Press
Видео: YouTube
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