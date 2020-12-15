Сергей Шнуров попросил сплетников оставить в покое его беременную жену

47-летний Сергей Шнуров и его 28-летняя жена Ольга Абрамова ждут ребенка, об этом музыкант рассказал в Instagram. Но следом же в прессе стали появляться сведения, что, молодая супруга Шнурова не хочет портить фигуру и поэтому вынашивать малыша будет суррогатная мать.

Сергей Шнуров написал открытое письмо к СМИ, в котором попросил оставить в покое свою беременную супругу, избегающую публичности, сообщает ТАСС.

В обращении к изданиям Шнуров отметил, что журналисты — это люди, которые «по идее должны быть фильтром, не пропускающим в медиа заведомую ложь и выдумки», так как это является их профессиональной обязанностью.

«В последнее время у меня складывается впечатление, что в погоне за сенсацией и трафиком вы готовы публиковать любую клевету (есть близкое по звучанию слово, которое точнее выражает суть вашей деятельности, но оно непечатно)», — цитирует музыканта агентство. Шнуров также добавил, что не имеет ничего против фриков с их сплетнями, но до тех пор, пока это не касается его семьи.

Напомним, Ольга Абрамова стала четвертой женой Шнурова. Перва жена родила ему дочь Серафиму, а вторая — сына Аполлона. В браке с третьей женой Матильдой у музыканта детей не было.