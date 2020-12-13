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Сергей Шнуров снова станет отцом?

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Сергей Шнуров

Фото: @shnurovs / Instagram

47-летний музыкант и его супруга 28-летняя Ольга Абрамова ждут прибавления в семье.

Об этой прекрасной новости шоумен сообщил в своем микроблоге в Instagram.

«С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребёночка мы ждём, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой», — подписал публикацию певец.

Напомним, что эти оформленные официально отношения являются для лидера «Ленинграда» четвертыми. Кроме того, у артиста есть двое детей от первого и второго браков.

Первая жена музыканта Мария Исмагилова подарила ему дочь Серафиму, а вторая по счету супруга Светлана Костицына родила Сергею сына Аполлона.

К слову, совсем недавно мы писали, что Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы.Два года назад он женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».

Фото и видео: @shnurovs / Instagram

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