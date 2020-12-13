Сергей Шнуров снова станет отцом?
Фото: @shnurovs / Instagram
Об этой прекрасной новости шоумен сообщил в своем микроблоге в Instagram.
«С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребёночка мы ждём, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой», — подписал публикацию певец.
Напомним, что эти оформленные официально отношения являются для лидера «Ленинграда» четвертыми. Кроме того, у артиста есть двое детей от первого и второго браков.
Первая жена музыканта Мария Исмагилова подарила ему дочь Серафиму, а вторая по счету супруга Светлана Костицына родила Сергею сына Аполлона.
К слову, совсем недавно мы писали, что Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы.Два года назад он женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».
Фото и видео: @shnurovs / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!