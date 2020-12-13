Сергей Шнуров снова станет отцом?

Напомним, что эти оформленные официально отношения являются для лидера «Ленинграда» четвертыми. Кроме того, у артиста есть двое детей от первого и второго браков.

Первая жена музыканта Мария Исмагилова подарила ему дочь Серафиму, а вторая по счету супруга Светлана Костицына родила Сергею сына Аполлона.

К слову, совсем недавно мы писали, что Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы.Два года назад он женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».