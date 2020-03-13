Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами ЕС из-за коронавируса

Наиболее сложной ситуация остается в Китае и Европе. По количеству зараженных европейских стран лидирует Италия. Там заболели 15 тысяч человек, из них скончались более двух тысяч.

В России уже выявлено 48 заразившихся вирусом Covid-19. Для борьбы с распространением заразы отменяют спортивные, культурные и любые другие массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Том Хэнкс с женой, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президент Бразилии Жаир Болсонару.