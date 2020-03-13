Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами ЕС из-за коронавируса
С 16 марта Россия временно ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией, сообщает «Коммерсант». Меры принимаются в связи с мировой пандемией коронавируса.
Будут действовать только рейсы в столицы европейских стран, а также Женеву и Осло (через терминал F Шереметьево), а также чартерные рейсы для возвращения россиян и иностранцев на родину.
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look press
Наиболее сложной ситуация остается в Китае и Европе. По количеству зараженных европейских стран лидирует Италия. Там заболели 15 тысяч человек, из них скончались более двух тысяч.
В России уже выявлено 48 заразившихся вирусом Covid-19. Для борьбы с распространением заразы отменяют спортивные, культурные и любые другие массовые мероприятия.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились Том Хэнкс с женой, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президент Бразилии Жаир Болсонару.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Konstantin Kokoshkin/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!