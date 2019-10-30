Рики Мартин стал отцом в четвертый раз и показал фото новорожденного сына

Рики Мартин и Джван Йосеф воспитывают 11-летних мальчиков-близнецов Валентино и Маттео и малышку Люсию, которая появилась у них в начале 2019 года. Правда, впервые девочку родители показали открыто, несколько месяцев спустя.

Роман Рики и Джвана начался в 2016 году, в 2018-м они вступили в брак.