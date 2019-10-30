Рики Мартин стал отцом в четвертый раз и показал фото новорожденного сына
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Фото: Getty Images
В конце сентября на светском мероприятии перед камерами 47-летний пуэрториканец Рики Мартин признался, что у него скоро появится четвертый ребенок. «Мы беременны», — сообщил тогда артист, имея в виду, что ребенка для него и его супруга Джвана вынашивает суррогатная мать.
И теперь Мартин познакомил мир со своим новорожденным сыном, которого назвали Ренн. «Наш сын Ренн Мартин-Йосеф родился», — рассказал Рики в Instagram и показал первое фото с малышом.
Рики Мартин и Джван Йосеф воспитывают 11-летних мальчиков-близнецов Валентино и Маттео и малышку Люсию, которая появилась у них в начале 2019 года. Правда, впервые девочку родители показали открыто, несколько месяцев спустя.
Роман Рики и Джвана начался в 2016 году, в 2018-м они вступили в брак.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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