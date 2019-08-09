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47-летний Рики Мартин впервые показал дочь от суррогатной матери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рики Мартин - многодетный отец

Фото: Instagram
Малышка Люсия родилась в конце декабря 2018 года.

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин впервые открыто показал свою маленькую дочь, рожденную суррогатной матерью. Девочка раньше изредка появлялась на странице Рики в Instagram, но всегда со спины или были видны только ручки.

Рики Мартин рядом с дочкой

Теперь Рики перестал скрывать малышку. Он поделился с подписчиками, которых у него 12,5 млн, фотографией 7-месячной Люсии. На фото она сидит на руках у отца.

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La luz de mis ojos #Lucia

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Дочь 47-летний Рики Мартин растит в гомосексуальном браке с 35-летним со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они рассказали о своей помолвке в ноябре 2016 года, а поженились в начале 2018-го.

Муж Рики Мартина - Джван Йосеф - танцует для дочери

Напомним, кроме Люсии, у Рики Мартина растут 11-летние сыновья Маттео и Валентино. Близнецов также выносила суррогатная мать.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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