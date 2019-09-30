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«Я люблю большие семьи»: 47-летний Рики Мартин признался, что у него будет четвертый ребенок

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Рики Мартин

Фото: Instagram Рики Мартина

47-летний Рики Мартин и 35-летний Джван Йосеф снова станут родителями.

Популярный певец Рики Мартин и его партнер, художник Джван Йосеф, скоро снова станут родителями.

«Моя семья здесь. Джван, я тебя не вижу, но, мой супруг Джван, я люблю тебя. Мои чудесные близнецы Валентино и Маттео, они тоже здесь, я люблю вас всем своим сердцем, вы — моя сила и ежедневное вдохновение, вы мотивируете меня на все, что я делаю, вы чудесные дети. Люция, моя крошка, она сейчас не с нами, она осталась дома с бабушкой, но она тоже — свет моей жизни. И я должен признаться: мы беременны. Я люблю большие семьи», — сообщил артист во время торжественного мероприятия Human Rights Campaign National Dinner в Вашингтоне.

О романе Рики и Джвана СМИ узнали в апреле 2016 года. В январе 2018 года пара сообщила о том, что они заключили брак. Спустя год творческие личности стали родителями — на свет появилась их общая дочь Люция Мартин-Йосеф. Также Рики Мартин воспитывает близнецов Валентино и Маттео, 11 лет назад он обзавелся ими с помощью суррогатного материнства.

Фото и видео: instagram

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