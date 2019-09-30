«Я люблю большие семьи»: 47-летний Рики Мартин признался, что у него будет четвертый ребенок

Популярный певец Рики Мартин и его партнер, художник Джван Йосеф, скоро снова станут родителями.

«Моя семья здесь. Джван, я тебя не вижу, но, мой супруг Джван, я люблю тебя. Мои чудесные близнецы Валентино и Маттео, они тоже здесь, я люблю вас всем своим сердцем, вы — моя сила и ежедневное вдохновение, вы мотивируете меня на все, что я делаю, вы чудесные дети. Люция, моя крошка, она сейчас не с нами, она осталась дома с бабушкой, но она тоже — свет моей жизни. И я должен признаться: мы беременны. Я люблю большие семьи», — сообщил артист во время торжественного мероприятия Human Rights Campaign National Dinner в Вашингтоне.