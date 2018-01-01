Рики Мартин женился на давнем возлюбленном
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46-летний латиноамериканский певец Рики Мартин рассказал в новом интервью, что на днях принес клятву любви и верности 32-летнему художнику Джвану Йосефу.
На днях известный пуэрториканский певец Рики Мартин женился (или все-таки вышел замуж?). Он устроил скромную церемонию в своем особняке в Лос-Анджелесе, в ходе которой принес клятву любви и верности молодому сирийскому художнику Джвану Йосефу. Влюбленные также подписали брачный контракт.
О свадьбе Рики рассказал сам в интервью британскому порталу E!Online. «Через пару месяцев, обещаю, мы устроим пышную вечеринку, и обязательно покажем фото в соцсетях. Пока же выкладывать толком и нечего», — заявил Мартин.
Напомним, Рики и Джван начали встречаться в конце 2015 года, через несколько месяцев после расставания артиста с предыдущим бойфрендом Карлосом Абеллой. Супруги вместе воспитывают 9-летних сыновей-близнецов Мартина, рожденных суррогатной матерью.
Фото: Instagram