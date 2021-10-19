Почему школы и вузы стали полигоном для стрельбы: колонка психолога Глеба Назаренко

Почему школы и вузы стали полигоном для стрельбы: колонка психолога Глеба НазаренкоЭксперт разобрался в причинах массового шутинга в учебных заведениях России.
Глеб Назаренко
Психолог, профайлер, медиатренер
Хотел бы начать с того, что не только Россия в 2021 году стала «полигоном для стрельбы школьников и студентов». Во всем мире сейчас фиксируются подобные события с большей регулярностью, нежели это было когда-либо ранее.
Почему это происходит именно сейчас?
Наше общество, даже в мировом контексте, сейчас проживает этап перехода от коллективной формы самовыражения к индивидуальной: личный бренд, блогерство, уникальность, персональность, аутентичность, виртуальный мир — мы сейчас повсюду видим и слышим это. Основная мысль, которая сегодня транслируется: чтобы стать успешным, тебе не нужна команда, даже друзья не нужны, достаточно иметь в руках смартфон и выражать свое мнение в Сеть, делать любой контент и на него непременно найдется свой зритель. Развитие цифровой формы коммуникации очень способствовало этой индивидуализации и гонке за «успешным успехом». Но произошло это слишком быстро.
Фото: freepik.com
Скачок от «посплетничать у подъезда» до «выразить свое очень важное мнение на многотысячную аудиторию» произошел чересчур стремительно по меркам прежних темпов социального и культурного развития. И, как следствие, информационное поле переполнилось огромным количеством материала от всех и вся.
А что происходит, когда неокрепшее сознание попадает в бурный водоворот событий и окунается в так называемый «информационный шум»? Оно пытается ухватиться за какие-либо стабильные факторы. А если каждый день все меняется с бешеной скоростью и на это постоянно дают свое оценочное мнение другие, скажем так, не совсем окрепшие умы? Как итог — социальная дезориентация и ее последствия в виде ментального дисбаланса и психических расстройств.
Почему сейчас это происходит массово? Потому что и перемены в социуме массовые!
Фото: pexels
Масс-шутеры появились далеко не в этом году. Самое знаменитое массовое убийство в американской школе «Колумбайн», в штате Колорадо, произошло еще в 1999-м. Как раз на стыке тысячелетий, в период огромного технологического скачка. И впоследствии такие события происходили все чаще, просто, как это обычно бывает, до России массовые социальные явления дошли несколько позже, чем до стран Запада и Европы.
Массовая стрельба в школах и вузах — это социальная лакмусовая бумажка, которая буквально сигнализирует нам, что в обществе есть большие проблемы с системой воспитания и образования. И та система, которая держалась на понятиях и законах 70-90х годов прошлого столетия, уже не работает.
Кто виноват? Глобально — никто. И в то же время — все. Это развитие и становление цивилизации. Вечная спорная грань между консервативными культурными ценностями и революционными современными течениями.
Но почему одни переносят эти перемены спокойнее, а другие радикально? Потому что все разные!
Сложнее всего сейчас людям с глубоким аналитическим умом и внутренним альтруизмом от природы. Они глубже воспринимают те или иные события вокруг, проживая их более болезненно. При этом любые их попытки что-то изменить могут быть не приняты, отвергнуты или даже высмеяны обществом, что приводит к личному внутреннему конфликту и социальной дезориентации. И, к сожалению, некоторых это приводит к совершению ужасающих деяний «с благой целью», как это порой объясняют сами масс-шутеры, фанатики, радикалы.
Фото: pexels
Можно ли исправить или предотвратить эту ситуацию?
Конечно да. Сейчас существует большое количество психологических инструментов и методик профайлинга, которые позволяют составить аналитический прогноз поведения каждого человека в стрессовых ситуациях или под давлением обстоятельств, помочь человеку понять, почему именно так он воспринимает окружение и почему окружение так воспринимает его, и что делать, чтобы социализация проходила ровно, каждая ситуация не вводила во внутренний конфликт, а спокойно анализировалась и воспринималась не более чем просто житейский опыт.
Все эти составления психологического портрета и прогнозирование поведения можно делать уже с малого возраста — в 10-12 лет. В некоторых образовательных учреждениях существует подобная практика, где квалифицированный специалист буквально дает инструкции к психологическому здоровью ребенка. Мы с нашей командой психологов-профайлеров ведем данную практику уже более 4 лет. И систематизированный опыт напрямую показывает рост психологической зрелости как родителей, так и их детей.
Фото: pexels, freepik