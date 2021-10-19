Почему школы и вузы стали полигоном для стрельбы: колонка психолога Глеба Назаренко

Хотел бы начать с того, что не только Россия в 2021 году стала «полигоном для стрельбы школьников и студентов». Во всем мире сейчас фиксируются подобные события с большей регулярностью, нежели это было когда-либо ранее.

Почему это происходит именно сейчас?

Наше общество, даже в мировом контексте, сейчас проживает этап перехода от коллективной формы самовыражения к индивидуальной: личный бренд, блогерство, уникальность, персональность, аутентичность, виртуальный мир — мы сейчас повсюду видим и слышим это. Основная мысль, которая сегодня транслируется: чтобы стать успешным, тебе не нужна команда, даже друзья не нужны, достаточно иметь в руках смартфон и выражать свое мнение в Сеть, делать любой контент и на него непременно найдется свой зритель. Развитие цифровой формы коммуникации очень способствовало этой индивидуализации и гонке за «успешным успехом». Но произошло это слишком быстро.