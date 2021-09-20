Задержан предполагаемый преступник, напавший на университет в Перми
СМИ сообщили о задержании молодого человека по имени Тимур Бекмансуров, который пришел в здание университета в Перми и устроил стрельбу. Как сообщает телеграм-канал «112», в результате его действий погибли 5 человек.
Ранее Бекмансуров опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» манифест, в котором рассказал, что хотел напасть на школу, но выбрал университет, поскольку там больше корпусов и больше народа. Также мужчина рассказал, как планировал нападение, и заявил, что не решил, намерен ли он «закончить все сам» или предоставит это сотрудникам полиции.
На данный момент предполагаемый преступник задержан, ведется расследование.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», Минздрав города Перми сообщает, что помимо погибших есть более десяти пострадавших.
По сообщениям СМИ, около пяти человек были срочно госпитализированы, на месте происшествия работает более десяти экипажей скорой помощи. По данным СМИ, сам нападавший также был ранен при задержании. По данным телеграм-канала Mash, стрелок скончался по дороге в больницу.
Губернатор Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших» в пермском вузе. Проверяется информация о его возможных сообщниках.
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