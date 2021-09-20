Задержан предполагаемый преступник, напавший на университет в Перми

СМИ сообщили о задержании молодого человека по имени Тимур Бекмансуров, который пришел в здание университета в Перми и устроил стрельбу. Как сообщает телеграм-канал «112», в результате его действий погибли 5 человек.

Ранее Бекмансуров опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» манифест, в котором рассказал, что хотел напасть на школу, но выбрал университет, поскольку там больше корпусов и больше народа. Также мужчина рассказал, как планировал нападение, и заявил, что не решил, намерен ли он «закончить все сам» или предоставит это сотрудникам полиции.

На данный момент предполагаемый преступник задержан, ведется расследование.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем», Минздрав города Перми сообщает, что помимо погибших есть более десяти пострадавших.