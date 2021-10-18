Под Пермью дети снова стреляют: что известно о новом чрезвычайном происшествии в школе

Пострадавшим стал ребенок 11 лет, который оказался рядом с вооруженным подростком, ему были причинены резаные раны осколками разбитого от выстрела стекла, но госпитализация не потребовалась.

В результате выстрелов учеников экстренно эвакуировали и отправили домой. Предварительно занятия отменены до вторника, 19 октября.

На данный момент в СК возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали на сайте ведомства. Следствие проверяет качество охраны, оценивает действия (бездействия) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения, исследует условия хранения оружия и выясняет мотивы действий стрелявшего.

«По предварительным данным, задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза. Совершая выстрелы в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога"», — передает «Интерфакс».

Как передает ТАСС информацию пресс-службы регионального министерства территориальной безопасности, стрелявшего ученика обезвредила директор: «Она уговорила стрелка отдать ему оружие. Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие».