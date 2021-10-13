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Неизвестный открыл стрельбу из ружья возле школы в Москве: что известно на данный момент
На Ленинском проспекте около одной из школ в Москве неизвестный человек устроил стрельбу из ружья. Преступнику не удалось скрыться от правоохранительных органов — он был задержан.
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Фото: Global Look Press
«Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщается в пресс-службе ГУМВД.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о хлопке в районе 66-го дома. Очевидцы наблюдали мужчину в камуфляжной форме, сообщает «РИА Новости».
Департамент образования сообщил, что учебные заведения на улице Фотиевой получили распоряжение правоохранительных органов не покидать здания. Велись опермероприятия. На данный момент все дети и учителя в безопасности.
Фото: Global Look Press
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