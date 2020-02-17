Аристократка и светская львица, леди Китти Спенсер, намерена сменить веру, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на The Sunday Times. Хороший знакомый двоюродной сестры принцев Гарри и Уильяма рассказал изданию, что она «принимает религиозные наставления в процессе подготовки к свадьбе». Так как избранник Китти — иудей, и их время от времени видят в синагоге в Лондоне, пресса сделала вывод: девушка обратиться в иудаизм. Сейчас Китти исповедует англиканство.Жених Китти Спенсер — 61-летний миллионер Майкл Льюис, он сделал ей предложение перед Рождеством. Об их романе СМИ впервые узнали в 2018 году. Ранее перед браком сменила веру модель Бар Рафаэли, в браке с израильским бизнесменом Ади Эзра у нее родилось трое детей. Католичка Меган Маркл приняла англиканство перед свадьбой с принцем Гарри. Милла Йовович, наоборот, привела к православной вере своего мужа. Кристиан Бейл тоже принял христианство перед свадьбой с Сандрой Блажич. Солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан стал православным ради венчания с Дженнифер Склиаз. Российская певица Юлия Волкова принимала ислам ради будущего мужа, но вернулась в православие после развода. А вот модель Оксана Воеводина осталась мусульманской несмотря на предательство высокопоставленного мужа.А вы смогли бы сменить веру ради брака с мужчиной? Фото и видео: globallookpress, instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!