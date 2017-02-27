Вчера православные верующие отмечали Прощеное воскресенье. Многие звезды попросили прощения у всех, кого они обидели. Среди них неожиданно оказалась и Юлия Волкова. «Простите меня за все. Душой и сердцем я с вами», — написала певица в своем блоге.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)Фев 26 2017 в 8:26 PST

Подписчики стали спрашивать у Волковой и друг у друга — как же так, ведь еще 10 лет назад Юлия приняла ислам? Певица не оставила поклонников в неведении и ответила им.

«Вернулась обратно в свою веру,в свой дом. Но ещё раз скажу-Бог один и пути к нему разные,ищите свой путь и будьте счастливы», — написала мама двоих детей.

Поклонники с уважением отнеслись к ее выбору. «Не каждому по силу, осознавать и принимать, возвращаться к истокам, так как делаете это вы...», «Не важно, какой вы веры, главное будте счастливы», «И вы нас простите и не обращайте внимания на злые языки», — пишут певице в комментариях.

Напомним, что Юлия Волкова вышла замуж за Парвиза Ясинова и тогда же приняла его веру, ислам. В марте 2010 года они расстались. Певица воспитывает двух детей: 12-летнюю Викторию и 9-летнего Самира.

Фото: instagram.com