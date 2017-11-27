Кенсингтонский дворец объявил первые подробности самой ожидаемой свадьбы 2018 года.

27 ноября стало известно о помолвке наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. В заявлении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хаус, отмечалось, что свадьба состоится весной 2018 года.

Минувшим вечером Кенсингтонский дворец объявил, что торжество, запланированное на май 2018 года, состоится в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке. «Ее величество королева Елизавета II дала на это свое разрешение, а королевский двор полностью оплатит свадьбу», — сообщалось в заявлении.