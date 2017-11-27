Стали известны дата и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
27 ноября стало известно о помолвке наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. В заявлении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хаус, отмечалось, что свадьба состоится весной 2018 года.
Минувшим вечером Кенсингтонский дворец объявил, что торжество, запланированное на май 2018 года, состоится в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке. «Ее величество королева Елизавета II дала на это свое разрешение, а королевский двор полностью оплатит свадьбу», — сообщалось в заявлении.
Стоит отметить, что незадолго до свадьбы католичка Меган Маркл должна будет перейти в другую веру — в англиканство. Кроме того, пара вместе посетит большое количество благотворительных мероприятий, первое из которых состоится уже в эту пятницу, 1 декабря.
Напомним, в капелле Святого Георгия проходили крестины принца Гарри, кроме того, именно здесь заключили брак его отец принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Ранее мы писали, что свадьба не сможет состояться в Вестминстерском аббатстве, где поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Как отмечал Daily Mail, это связано с тем, что Меган Маркл находится в разводе с первым супругом.
Фото: globallookpress