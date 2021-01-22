Певица Адель договорилась с бывшим мужем о разводе через два года после расставания

Певица Адель и ее бывший муж Саймон Конекки подписали соглашение, что не будут распространяться о личной жизни и деталях развода. И все же прессе стали известны кое-какие подробности.

Адель рассказала о том, что тайно вышла замуж в 2017 году. К тому времени у нее и Саймона уже рос сын Анджело (мальчик родился в октябре 2012 года). Но брак певицы не был долгим. Уже весной 2019 года она объявила, что разошлась с мужем. Но документы на развод подала через полгода.

И только теперь певица с бывшим мужем договорились о разводе. Через посредников они обсудили детали опеки над сыном и разделе имущества. Теперь им осталось дождаться подписи судьи — и оба станут свободными, сообщает US Weekly.

Адель не называла причину стремительного расставания с супругом, но в окружении пары говорили, что Саймон Конекки изменял жене. После расставания с ним Адель была на грани нервного срыва. Фотографы запечатлевали ее в моменты бурных выяснений отношений с мужем, во время которых она срывалась на крик во весь голос.

Вскоре после разрыва с Конекки певица начала стремительно худеть. Она надолго исчезла из социальных сетей, а когда появилась там вновь, поклонники ее не узнали. За год Адель похудела на 50 килограммов и превратилась в стройную красавицу.

Недавно в прессе появилась информация, что британка закрутила роман с бывшим парнем Наоми Кэмпбелл, рэпером Skepta.

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