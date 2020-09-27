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Адель провела ночь с бывшим парнем Наоми Кемпбелл

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Адель в карнавальном наряде

Фото: Instagram/ @adele

Слухи о романе звезды с рэпером Skepta ходят с октября прошлого года и появились сразу после расставания певицы с мужем Саймоном Конекки.

В октябре прошлого года Адель объявила, что разводится с бизнесменом Саймоном Конекки. В этом же месяце она стала видеться с рэпером Skepta. Поклонники тут же начали подозревать, что между исполнительницей хита «Hello» и хип-хоп артистом нечто большее, чем просто дружба, но никаких подтверждений этому не находили. Накануне певица снова разожгла костер интереса к своей личной жизни. Она провела ночь в компании известного рэпера на востоке Лондона.

Пара направилась в центр виртуальной реальности и вместе проводили время в VIP-зале. Очевидцы отметили, что они «кричали и смеялись, проводя время вместе».

Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки в 2011 году. В 2012-ом у них родился сын Анджело. Узаконить отношения пара решилась только спустя пять лет, но официальный брак не спас пару от разрыва. Через два года супруги развелись.

Фото и видео: Instagram

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