Адель провела ночь с бывшим парнем Наоми Кемпбелл
Фото: Instagram/ @adele
В октябре прошлого года Адель объявила, что разводится с бизнесменом Саймоном Конекки. В этом же месяце она стала видеться с рэпером Skepta. Поклонники тут же начали подозревать, что между исполнительницей хита «Hello» и хип-хоп артистом нечто большее, чем просто дружба, но никаких подтверждений этому не находили. Накануне певица снова разожгла костер интереса к своей личной жизни. Она провела ночь в компании известного рэпера на востоке Лондона.
Пара направилась в центр виртуальной реальности и вместе проводили время в VIP-зале. Очевидцы отметили, что они «кричали и смеялись, проводя время вместе».
Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки в 2011 году. В 2012-ом у них родился сын Анджело. Узаконить отношения пара решилась только спустя пять лет, но официальный брак не спас пару от разрыва. Через два года супруги развелись.
Фото и видео: Instagram
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