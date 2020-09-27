Адель провела ночь с бывшим парнем Наоми Кемпбелл

Пара направилась в центр виртуальной реальности и вместе проводили время в VIP-зале. Очевидцы отметили, что они «кричали и смеялись, проводя время вместе».

Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки в 2011 году. В 2012-ом у них родился сын Анджело. Узаконить отношения пара решилась только спустя пять лет, но официальный брак не спас пару от разрыва. Через два года супруги развелись.