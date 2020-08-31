Экстремально похудевшая Адель похвасталась стройным телом в карнавальном костюме с бикини

Британская певица Адель настолько изменилась за последние месяцы, что поклонники перестали узнавать ее на фото, а некоторые начали подозревать в том, что она сделала операцию по уменьшению желудка. Они не верят, что самостоятельно за год можно избавиться от такого количества жира.

Адель публиковала в Instagram фото, где показала свое стройное тело, и шрамов от хирургического вмешательства на нем не видно. Артистка сфотографировалась в карнавальном костюме с бикини.