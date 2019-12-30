Новым худруком «Современника» станет 59-летний режиссер Виктор Рыжаков

«Художественным руководителем Московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — сообщили агентству ТАСС в пресс-служба департамента культуры Москвы.

До Рыжакова «Современник» почти полвека возглавляла Галина Волчек. 26 декабря народная артистка ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Галина Волчек организовала «Современник» с Олегом Ефремовым, евгением Евстигнеевым и другими актерами в 1956 году. Первым худруком театра стал Олег Ефремов. Галина Волчек поставила на сцене театра более 30 спектаклей.