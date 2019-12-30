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Новым худруком «Современника» станет 59-летний режиссер Виктор Рыжаков

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Виктор Рыжаков вступит в новую должность в январе

Фото: Genrietta Peryan/ Global Look press

Режиссер занял этот пост после ухода из жизни Галины Волчек.

Театральный режиссер, педагог и актер Виктор Рыжаков займет пост художественного руководителя театра «Современник». В должность 59-летний театральный деятель вступит в январе 2020 года. Сейчас Виктор Рыжаков возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.

«Художественным руководителем Московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — сообщили агентству ТАСС в пресс-служба департамента культуры Москвы.

До Рыжакова «Современник» почти полвека возглавляла Галина Волчек. 26 декабря народная артистка ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Галина Волчек организовала «Современник» с Олегом Ефремовым, евгением Евстигнеевым и другими актерами в 1956 году. Первым худруком театра стал Олег Ефремов. Галина Волчек поставила на сцене театра более 30 спектаклей.

Галина Волчек

Фото: EAST NEWS

Виктор Рыжаков — педагог Школы-студии МХАТ. Окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства. Художественным руководителем Центра имени Мейерхольда Рыжакова назначили в сентябре 2012 года.

Фото: Instagram, Starface, East News, Ekaterina Tsvetkova, Genrietta Peryan/ Global Look press

Видео: Телеканал «Культура»

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