«Великая, родная, близкая»: Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и другие звезды прощаются с Галиной Волчек
Фото: Instagram Кристины Орбакайте
«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала Алла Пугачева под фотографией Галины Волчек со своими детьми.
«Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моём сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису», — написала Кристина Орбакайте, поделившись нежным кадром.
«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас... Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам», — написал Иван Ургант.
«Галина Борисовна.....», — грустит Наташа Королева.
«На белой странице, чистой, как ее любовь к театру, навсегда черными буквами вписано Имя Величайшей Женщины и Режиссера. Долгая и Красивая Жизнь!.. Величественный Уход в Вечность...», — написала Лолита Милявская в блоге.
«Царствие небесное и спасибо Вам за все, дорогая Галина Борисовна. R.I.P.», — скорбит Сати Спивакова.
«Спасибо», — написала Ингеборга Дапкунайте.
«Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек...... Нет слов... Такая утрата...», — присоединилась к скорбящим Анастасия Волочкова.
(материал дополняется)
Фото и видео: instagram
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