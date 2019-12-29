«У нее здесь все были счастливы»: Москва проводила Галину Волчек в последний путь

«Вот, смотрите, Галина Борисовна, зал, который даже не может вместить всех, кто хочет сюда войти. Так начинался "Современник", так он жил и так он будет жить», — сказал со сцены народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Что бы у меня ни случалось, я бежала в театр к ней со всех ног, я даже не знаю, за что она меня любила. Потому что Галя, кроме того, что она нас осчастливила тем, что она есть. То, что она столько ставила, у нее всегда здесь все были счастливы. Эти встречи были как с родной сестрой, она так с каждым умела говорить. Каждому она уделяла такое внимание. Мне очень повезло, потому что я разделяла с ней абсолютно все. Она мне рассказывала про какие-то перестановки, про то, как в театре, в те дни, когда бывает неспокойно, и я всегда с ней соглашалась, потому что это была совершенно необыкновенная позиция», — цитирует заслуженного тренера СССР и России Татьяну Тарасову телеканал 360.