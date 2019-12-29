«У нее здесь все были счастливы»: Москва проводила Галину Волчек в последний путь
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Фото: Victor Boiko/Russian Look
26 декабря на 87-м году жизни скончалась знаменитая актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Прощание с любимой звездой прошло в это воскресенье, 29 декабря, в стенах ее родного театра. Как сообщает ТАСС, в «Современнике» яблоку негде было упасть — сотни человек пришли проводить Галину Борисовну в последний путь. Среди тех, кто пришел на прощание с Волчек, были Владимир Мединский, Татьяна Тарасова, Владимир Машков, Александра Захарова, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш и многие другие ее друзья, коллеги и ученики.
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
«Вот, смотрите, Галина Борисовна, зал, который даже не может вместить всех, кто хочет сюда войти. Так начинался "Современник", так он жил и так он будет жить», — сказал со сцены народный артист РФ Сергей Гармаш.
«Что бы у меня ни случалось, я бежала в театр к ней со всех ног, я даже не знаю, за что она меня любила. Потому что Галя, кроме того, что она нас осчастливила тем, что она есть. То, что она столько ставила, у нее всегда здесь все были счастливы. Эти встречи были как с родной сестрой, она так с каждым умела говорить. Каждому она уделяла такое внимание. Мне очень повезло, потому что я разделяла с ней абсолютно все. Она мне рассказывала про какие-то перестановки, про то, как в театре, в те дни, когда бывает неспокойно, и я всегда с ней соглашалась, потому что это была совершенно необыкновенная позиция», — цитирует заслуженного тренера СССР и России Татьяну Тарасову телеканал 360.
«Мы говорим о Галине Борисовне в контексте театра. Но я бы хотел сказать, что у моего друга умерла мама. Я так завидовал, когда он говорил: я еду с мамой, я поехал к маме. Потому что родители наших друзей заменяют нам своих, когда они уходят раньше. У моего друга умерла мама. Дорогая Галина Борисовна, я вас очень люблю. Школа-студия гордится вами. Как-то другие слова сейчас не лезут. Это очень близкое семейное горе. Простите и прощайте», — отметил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Напомним, история театра «Современник» началась 15 апреля 1956 года, когда в здании МХАТ Студия молодых актеров — выпускников Школы-студии МХАТ, среди которых были Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков и другие — под руководством Олега Ефремова представила спектакль «Вечно живые» по одноименной пьесе Виктора Розова. Двумя годами позднее было объявлено о создании Театра-студии «Современник», главным режиссером которой был Олег Ефремов. После ухода Олега Николаевича во МХАТ в 1972 году пост главного режиссера заняла Галина Борисовна Волчек, а в 1989 году она была избрана художественным руководителем театра «Современник». На счету Галины Борисовны более пятидесяти ролей в театре и кино и свыше трех десятков театральных постановок.
Редакция Passion.ru приносит глубокие соболезнования родным и близким Галины Борисовны Волчек.
Фото: Starface, Globallookpress
Видео: YouTube
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